Orkaan Fiona passeert Dominicaanse Republiek en wint verder aan kracht

In Puerto Rico richtte de eerste orkaan van het seizoen zondag al veel vernieling aan, en er vielen verschillende doden. De elektriciteit viel er ook uit. “De schade die we zien, is catastrofaal”, aldus gouverneur Pedro Pierluisi.



Op de Dominicaanse Republiek overstroomden wegen of raakten ze geblokkeerd door omgewaaide bomen en elektriciteitspalen. Verschillende dorpen zijn onbereikbaar geworden, ruim 12.000 mensen zijn ontheemd. Ook daar is alvast één dodelijk slachtoffer gevallen.