Orkaan Fiona passeert Dominicaanse Republiek en wint aan kracht

VN-onderzoe­kers zien oorlogsmis­da­den in Ethiopië

De strijdende partijen in Ethiopië hebben zich volgens onderzoekers van de Verenigde Naties schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden. De regering in Addis Abeba is mogelijk zelfs schuldig aan misdaden tegen de menselijkheid in de opstandige regio Tigray, schrijft de commissie van mensenrechtendeskundigen voor Ethiopië in haar eerste rapport aan het VN-Mensenrechtencomité.

19 september