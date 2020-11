Orkaan Eta raast met snelheden tot 240 kilometer per uur richting de kust van Midden-Amerika

28ste storm van 2020

Het is zeldzaam dat een Atlantische storm in november nog deze kracht bereikt, aldus een onderzoeker van Colorado State University. Tot nu toe waren de Atlantische stormen dit jaar nog niet zo zwaar als in andere seizoenen. Het is de 28ste storm in 2020 in de Atlantische Oceaan, dat is bijna een recordaantal. Alleen in 2005 waren er net zoveel stormen.