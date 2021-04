Oriëntatieloper ontdekt 2.500 jaar oude schat in Zweden

Aardewerk uit de bronstijd gevonden aan Gentse Sint-Baafskathe­draal

21 november In Gent is bij de archeologische opgravingen aan de Sint-Baafskathedraal aardewerk uit de bronstijd gevonden. Archeologen spreken van een spectaculaire ontdekking, omdat in het centrum van Gent nog maar weinig sporen uit die periode zijn terug te vinden.