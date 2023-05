Organisator motorrace Isle of Man na zes doden vorig jaar: “Deelnemers moeten de risico’s aanvaarden”

Sinds de start in 1907 lieten al 266 mensen het leven. Meestal deelnemers uiteraard, maar soms gaat het ook fout voor stewards of toeschouwers. In dat imposante cijfer zijn trouwens ook de amateurs meegerekend, die op hetzelfde parcours ervaring mogen opdoen in de Manx Grand Prix.

Ondanks de hoge menselijke tol wordt zelfs niet overwogen om de wedstrijd stop te zetten. Wel zijn er - net als vorig jaar - enkele extra veiligheidsmaatregelen van kracht. Zo worden alle deelnemers gevolgd met een gps en kan de race op elk moment stilgelegd worden via één van de 33 digitale rode vlaggen die langs de weg geplant staan.

“Geeft hen net kick”

“We houden meer rekening met de risico’s, maar de rijders weten maar al te goed waar ze zich voor inschrijven. Dat geeft hen ook net de kick die ze zoeken”, vertelt CEO Gary Thompson bij Sky News.

Tijdens de race scheuren de deelnemers gedurende 60 kilometer langs dorpjes en smalle straten. In die twee weken komen er zo’n 40.000 toeristen op af, een goudmijn voor de plaatselijke economie.

“Kunst is om op zo traag mogelijke wijze te winnen”

Peter Hickman trok al negen keer aan het langste eind. “Ik word hier niet toe gedwongen, ik ben hier omdat ik dat zelf wil”, zegt hij.

In de voorbije 85 jaar was er slechts één editie waarbij geen enkele dode viel. Die wetenschap houdt de Brit echter niet tegen om risico’s te blijven nemen. “Veel mensen denken dat we gewoon idioten zijn. Verstand af en helm op, maar eigenlijk is net het tegenovergestelde waar. Zonder je brein red je het niet.”

In 2018 zette Hickman de snelste rondetijd neer. “Iedereen wil nu weten of ik dat record ga breken. Enkel als het moet, luidt mijn antwoord dan. De kunst is net om de race op zo traag mogelijke wijze te winnen, want dan moet ik ook minder risico’s nemen.”

Gisteren moest een van de deelnemers al meteen per helikopter afgevoerd worden. Hoe erg hij eraan toe is, is nog niet geweten.