Orban wil rechtse krachtenbundeling in Europees parlement

UPDATE Drie personen in levensge­vaar na steekpar­tij in Zweden, politie schiet twintiger neer

17:18 De Zweedse politie heeft een jongeman neergeschoten en opgepakt nadat hij verscheidene mensen had neergestoken in Vetlanda, een kleine gemeente in het zuiden van Zweden. De Zweedse politie gaat er niet meer van uit dat de steekpartij een terreurdaad is. Drie slachtoffers zijn in levensgevaar en twee anderen zwaargewond.