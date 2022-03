Orban-vertrouwelinge verkozen tot eerste vrouwelijke president van Hongarije

ANALYSE. Heeft Viktor Orbán deze vrouw nodig om Hongarije te blijven besturen?

Hongarije krijgt z’n eerste vrouwelijke president. Dat is opmerkelijk, want het regime dat haar koos, staat niet meteen bekend om zijn vrouwvriendelijkheid. Probeert leider Viktor Orbán stemmen te redden, nu de oppositie met één kandidaat-premier naar de verkiezingen trekt — en op kop ligt in de polls? En kan een vrouw die zelf ook vindt dat kinderen baren de voornaamste taak van haar geslachtsgenoten is, hem alsnog in het zadel houden?

23 december