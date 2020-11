Orbán stelt veto tegen EU-begroting uit vrees voor “chantage” over migratie

Opnieuw trekken advocaten Trump in Pennsyl­vania zich terug, rechter buigt zich vanmiddag over claim president

17 november Opnieuw hebben advocaten die de campagne van de Amerikaanse president Donald Trump vertegenwoordigen in een rechtszaak over de verkiezingen verzocht om zich terug te trekken. Het gaat om drie advocaten die de uitslag in de swingstaat Pennsylvania moesten aanvechten. Trumps persoonlijke advocaat Rudy Giuliani heeft intussen gevraagd zelf voor de rechtbank te mogen pleiten.