Orban roept op tot terugkeer van Trump: “Als Trump president zou zijn, was er geen oorlog in Oekraïne”

De Hongaarse premier Viktor Orban heeft op de Europese Conservatieve Politieke Actie Conferentie (CPAC) enkele straffe uitspraken gedaan. Zo zegt hij dat zijn land model staat voor de rest van de wereld en zou er geen oorlog zijn in Oekraïne als Trump aan de macht was.

KIJK. Orban roept op tot terugkeer van Trump “voor vrede”

Voor de tweede keer is Hongarije het gastland van de CPAC, een van de meest prominente rechtse politieke evenementen in de VS dat nu ook overgewaaid is naar Europa. Het event heeft tot doel rechtsradicale banden over de Atlantische Oceaan te smeden. Op de agenda van de tweedaagse bijeenkomst staan panels als “No Woke Zone” en “Make Kids Not War”.

Orban nam gisteren, op de eerste dag van de CPAC, zelf het woord. In zijn toespraak riep hij op tot de terugkeer van Donald Trump als president van de Verenigde Staten. Hij beweerde dat hun gezamenlijke vorm van hard-rechtspopulisme over de hele wereld toeneemt. Washington en Brussel zijn, aldus Orban, in de greep van het liberalisme, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Boedapest, Warschau en Rome. Ook Wenen is volgens hem “niet hopeloos”, daar kan het conservatisme alsnog zegevieren, klinkt het. Hij omschreef liberalisme als een "virus dat onze naties zal versnipperen en ontbinden".

Onvoorwaardelijke steun aan Trump

De Hongaarse premier benadrukte zijn steun voor zijn Amerikaanse collega Donald Trump, de voormalige president van de VS. Met Trump aan de macht was Oekraïne nu niet in oorlog, zei Orban. “Ik weet zeker dat als Trump de president zou zijn, er geen oorlog was in Oekraïne en Europa. Kom terug, meneer de president. Maak Amerika weer groot en breng ons vrede.”

Volledig scherm Donald Trump met op de achtergrond Viktor Orban. © photo_news

No-woke zone

Hongarije, volgens Orban een “onliberale christelijke democratie”, staat model voor de wereld. Dat onderlijnde hij tijdens zijn toespraak. “Hongarije is een broedplaats waar het conservatieve beleid van de toekomst wordt getest”, zei de premier.

Het gebouw waar de bijeenkomst plaatsvindt, is versierd met allerlei boodschappen die de thema's die aan bod komen weerspiegelen. Zo staat er bij de ingang aangegeven dat het een “no-woke zone” is. Binnen hangt een kaart van Hongarije met de boodschap: “Geen land voor woke mannen”. Enkele bezoekers droegen T-shirts met Trump en Orban afgebeeld als “vredestichters” en “redders van de wereld”.

Omgang met journalisten

De meeste onafhankelijke journalisten werd de toegang tot het event geweigerd. De Amerikaanse voorzitter van de CPAC, Matt Schlapp, zei dat Hongarije een voorbeeld is voor de omgang met journalisten. Zijn team in Hongarije “zou bepalen wie een journalist is” en dus welkom is op de bijeenkomst. Deze manier van werken, noemde hij "revolutionair voor Amerikanen”. “In Amerika vertelt een journalist wie een journalist is en we behandelen hen als een journalist", voegde hij eraan toe. In Hongarije, daarentegen, moeten journalisten bepaalde regels volgens over het schrijven van de waarheid en het presenteren van “beide kanten” van een verhaal, zei de CPAC-voorzitter.