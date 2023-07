Orban neemt "bevolkingsuitwisseling" in EU op de korrel

KIJK. Beelden tonen hoe Russische soldaten “zichzelf per ongeluk opblazen” met mortier

In een video die de ronde doet op sociale media is naar verluidt te zien hoe een groep Russische soldaten zichzelf per ongeluk opblaast met een mortier. De Russen probeerden de Oekraïense troepen hoogstwaarschijnlijk te bestoken, maar dat plan draaide uit op een waar fiasco.