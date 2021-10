Orban en Le Pen willen nieuwe rechtse partijgroep in Europa

De Hongaarse premier Viktor Orban en de Marine Le Pen, het gezicht van de Franse extreemrechtse partij Rassemblement National (RN), willen een nieuwe rechtse formatie in Europa. “Het Europese partijlandschap bevindt zich in een overgangsfase”, zei Orban aan de pers na zijn ontmoeting met Le Pen in Boedapest. “We organiseren ons, we zijn actief, we willen een rol spelen in deze omwenteling.”