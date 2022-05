Orban eist garanties voor hij met gedeeltelijk olie-embargo instemt

De Hongaarse eerste minister Viktor Orban kan zich vinden in het voorstel om het embargo op Russische olie in eerste instantie enkel toe te passen op olie die over zee wordt aangeleverd. Dat zei hij maandag voor aanvang van de Europese top. Olie die via de grote Droezjba-leiding wordt geïmporteerd zou voorlopig buiten het embargo vallen en dat vindt Orban “een goede aanpak”. Maar hij eist wel garanties voor hij met het voorstel instemt.

Door de olie die over land wordt aangevoerd tijdelijk vrij te stellen van het invoerverbod, lijkt na weken van onderhandelen eindelijk een manier gevonden te zijn om het Hongaarse veto tegen de oliesancties te omzeilen. Samen met Slovakije en Tsjechië zegt het land over te weinig alternatieven op korte termijn te beschikken om een volledig olie-embargo op te vangen.

Maar het voorstel zoals het bij de start van de Europese top voorligt, schiet voor Orban nog altijd tekort. Hij wil waterdichte garanties voor de Hongaarse bevoorradingszekerheid, zo zei hij. “De Droezjba-pijpleiding loopt over Oekraïens grondgebied. We moeten de garantie hebben dat wanneer zich met de pijpleiding een incident voordoet, we het recht zullen hebben om via andere bronnen Russische olie te verkrijgen.” Krijgt hij die garantie, dan is hij bereid met het embargo in te stemmen, gaf Orban aan.

Lage verwachtingen

Voorzitter Charles Michel gaat op de top voluit voor een politiek akkoord over een gedeeltelijk olie-embargo. Maar Commissievoorzitter Ursula von der Leyen toonde zich bij haar aankomst niet erg optimistisch. “Het dossier is zeker gerijpt, maar mijn verwachtingen over een oplossing in de komende 48 uur zijn laag. Maar daarna zal er zeker een mogelijkheid zijn.”

Het was de Commissie die het zesde sanctiepakket waar het embargo deel van uitmaakt begin mei op tafel legde. Nu is er eindelijk uitzicht op de noodzakelijke consensus over het pakket onder de lidstaten, al stellen behalve Hongarije ook nog andere landen hun voorwaarden. “We hebben maar één sleutel tot succes, en dat is solidariteit met Oekraïne en eensgezindheid in Europa”, zei von der Leyen.