'Opvoedende tik' vanaf nu verboden in Schotland

Kinderen hebben onder de nieuwe Schotse regels dezelfde bescherming als volwassenen. In de rest van het Verenigd Koninkrijk mogen kinderen nog wel geslagen worden als het een "redelijke straf" is, staat in de Kinderwet van 2004. Wat redelijk is moet daarbij van geval tot geval worden bekeken. Het is geen vrijbrief voor mishandeling waarbij lichamelijk letsel wordt toegebracht.

De Schotse minister van Kinderzaken Maree Todd is het daar volstrekt niet mee eens. "Deze ouderwetse verdediging heeft geen plaats in het moderne Schotland. Het is nooit redelijk een kind te slaan. Ik ben heel blij dat Schotland de eerste regio in het Verenigd Koninkrijk is waar wettelijk is vastgelegd dat kinderen, zonder uitzonderingen, dezelfde bescherming hebben tegen geweld als volwassenen."