Opvallend meer ziekenhuisopnames in Pretoria, het epicentrum van de omikronvariant: “Patiënten zijn wel minder zwaar ziek”

Wat weten we al zeker over omikron? Experten leggen uit: “Het is zonder twijfel de meest zorgwekken­de variant tot nu toe”

Een ‘Frankensteinmix’ van mutaties. Zo noemt de topman van vaccinproducent Moderna de nieuwe omikronvariant. Zo mogelijk nog angstaanjagender is dat het algauw enkele weken zal duren voor we weten hoe gevaarlijk omikron écht is. Klopt het dat deze variant veel besmettelijker is en de vaccins kan verschalken? Worden we inderdaad minder ziek na een besmetting? Experten leggen uit wat we op dit moment wél al met zekerheid weten. “Omikron is zonder twijfel de meest zorgwekkende variant tot nu toe”, zegt biostatisticus Tom Wenseleers.

7:46