Optredens Roger Waters in Polen geannuleerd wegens kritische uitspraken over Oekraïne

Twee concerten die Roger Waters, medeoprichter van de rockgroep Pink Floyd, in april volgend jaar zou geven in de Poolse stad Krakau, zijn geannuleerd. De Britse muzikant had in een open brief van begin september forse kritiek geuit aan het adres van Oekraïne en het Westen in het conflict met Rusland.