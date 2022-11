Opstand vanuit Rusland zelf: “Verzetsgroep vernietigt trein die troepen van Poetin moest bevoorraden”

Een verzetsgroep die in Rusland opereert tegen het regime van Vladimir Poetin heeft naar eigen zeggen opnieuw toegeslagen. Een militaire trein in Rusland zou daarbij in vlammen opgegaan zijn.

Het ‘Legioen voor de Vrijheid van Rusland’ - zoals ze zichzelf noemen - werd in maart 2022 gevormd na de inval in Oekraïne. Volgens de Oekraïense regering bestaat de groep uit overlopers van het Russische leger, aangevuld met vrijwilligers die zich kanten tegen de tirannie van het Kremlin.

“Vanavond hebben onze activisten in Jekaterinenburg een trein vernietigd met brandstof die bedoeld was om de troepen van Poetin te bevoorraden”, klinkt het in een tweet. “Onze activisten vallen met succes de dictatuur in Rusland aan.” Hun oproep aan alle Russen: “Sluit je aan bij het verzet!”

KIJK. Op deze beelden die op Twitter opdoken zijn de vlammen te zien na de aanval

In de zomer verklaarde de militaire adviseur van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky dat al honderden Russen naar Oekraïne gekomen waren om te vechten tegen de troepen van Poetin. “Het gaat niet om amateurs. Ze maakten deel uit van gerenommeerde Russische legereenheden en hebben dus veel gevechtservaring”, stelde Oleksiy Arestovych.

Vele branden

Maar de anti-Poetin-cel is dus blijkbaar ook actief binnen Rusland zelf. Arestovych maakte eerder al de cryptische opmerking dat “het vuur van het Legioen zich uitbreidt in Rusland”. Zinspeelde hij daarmee op de branden die vorige zomer bijna elke dag plaatsvonden in Russische militaire faciliteiten en industriële installaties? Het antwoord liet hij in het midden.

“Wij mengen ons niet in die organisatie, we hebben er toch geen controle over. Maar één ding is zeker: mensen komen in heel Rusland in opstand”, besloot Arestovych.