Opsporingsbericht gaat viraal, maar niet om reden die politie denkt

“Opgepakt met zak vol geld”: mogelijk corruptie­schan­daal bij toplui Europees Parlement zindert na

Het Europees Parlement is in een zware corruptiestorm beland. Josep Borrell, de hoogste diplomaat van de Europese Unie, noemt de verdenkingen van omkoping in het Parlement door een buitenlandse overheid “erg, erg verontrustend”. Volgens het Franse persbureau AFP bevindt de intussen geschorste vicevoorzitter van het Europees Parlement Eva Kaili (S&D) zich bij de vier mensen die zijn aangehouden in de zaak. Zij zou op heterdaad betrapt zijn met een tas vol geld.

12 december