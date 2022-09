Oprukkende Oekraïense troepen lijken paniek te veroorzaken bij pro-Russische separatisten en in Kremlin

Het lijkt erop dat het oprukkende Oekraïense leger paniek veroorzaakt bij de pro-Russische rebellen in de zelfverklaarde volksrepublieken Donetsk en Loehansk en enkele beleidsmakers in het Kremlin. Zo weerklonk gisteren een dringende oproep om de twee regio’s onmiddellijk in te lijven bij Rusland, in de hoop het tij te keren. Het bestuur van het bezette Cherson heeft zich daar intussen bij aangesloten, meldt het Russische staatspersbureau RIA Novosti.

De vraag is opmerkelijk, zo meldt de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War (ISW), zeker omdat Donetsk nog voor een groot deel onder controle van Oekraïne is.

Een annexatie zou via een referendum gelegitimeerd kunnen worden. Onder meer Margarita Simonyan - de hoofdredactrice van de Russische staatstelevisiezender RT - is vóór. Ze noemt het “een Krim-scenario”, een verwijzing naar de Krim in het zuiden van Oekraïne, die eerder door Rusland werd ingelijfd.

Vergeldingen

Een erkenning van de twee volksrepublieken en Cherson als Russisch grondgebied kan Rusland toelaten om te dreigen met vergeldingen als Oekraïne er nog aanvallen zou uitvoeren. De Oekraïense troepen in Donetsk, Loehansk en Cherson zouden dan door Rusland immers als “bezetters” beschouwd worden. “Dat zou de handen van Rusland vrij maken op alle mogelijke manieren”, aldus hardliner Simonyan.

Of Rusland ook daadwerkelijk zou overgaan tot vergeldingsacties is maar zeer de vraag. Oekraïense aanvallen op de door Rusland geannexeerde Krim de afgelopen maanden werden ook niet gevolgd door “acties tegen de NAVO”, zoals Simonyan haar kijkers wil laten geloven.

Het zou Rusland bovendien in een “vernederende positie” brengen, omdat het een terugtrekking van Oekraïense troepen op dit moment niet kan afdwingen. “Het is erg onduidelijk of de Russische president Vladimir Poetin zich in die situatie wil manoeuvreren voor het twijfelachtige voordeel om de NAVO of Oekraïne makkelijker te kunnen bedreigen met een escalatie. Hij zal die in deze fase waarschijnlijk toch niet uitvoeren”, aldus ISW.

Poetin zit bovendien met zijn belofte om “alle bezette gebieden in één keer aan Rusland toe te voegen”. Als hij die laat varen, zou dat een afgang zijn in de ogen van oorlogsgezinde groeperingen die hij in zijn kamp lijkt te willen houden. “Het valt nog te bezien of hij bereid is zich op zo’n manier intern te compromitteren.”

Gedemoraliseerde troepen

Anderzijds kan een annexatie een van de weinige manieren zijn waarop de Russen de Oekraïners nog denken te kunnen stoppen. “Het Kremlin gelooft mogelijk dat een gedeeltelijke annexatie het aanwerven van nieuwe troepen kan stimuleren, zowel in Rusland als in de ingelijfde gebieden. De Russen zijn wanhopig op zoek naar nieuwe rekruten om hun afgetakelde en gedemoraliseerde troepen aan te vullen, en zijn voorlopig niet in staat gebleken om significante gevechtskracht te genereren”, aldus nog de denktank.

