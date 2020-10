Oproepen tot boycot Franse producten in moslimlanden na toespraak Macron

Al elf arresta­ties na onthoof­ding Franse leraar door 18-jarige: scholieren moesten hem aanwijzen

19 oktober De 18-jarige die vrijdag in Frankrijk een leraar van 47 op straat onthoofdde, had de aanslag voorbereid. Speurders vonden in zijn gsm een opeisingsbericht dat hij vijf uur voor de moord al had opgesteld. De dader vroeg kinderen aan de schoolpoort of zij de leraar die hij zocht konden aanwijzen.