Oproep uit Hollywood om echte wapens op filmsets te verbieden na schietincident Baldwin: “Elk risico is een risico te veel”

HollywoodHet schietincident op de set van de film ‘Rust’ in de Amerikaanse staat New Mexico heeft een golf van oproepen uit Hollywood ontketend om echte wapens op filmsets te verbieden. Eind vorige week schoot de Amerikaanse acteur Alec Baldwin (63) per ongeluk de 42-jarige cameraregisseur Halyna Hutchins dood . Baldwin zou zelf niet geweten hebben dat het wapen echte kogels bevatte.

De acteur zou het wapen gekregen hebben van een assistent-regisseur die hem geruststelde dat het veilig was voor gebruik. Dat er echte kogels in het wapen zaten, wist Baldwin volgens de politie dus niet. Verschillende werknemers hadden wel al geklaagd over de onveilige werkomstandigheden op de set van ‘Rust’.

Verbod op filmwapens

Naar aanleiding van het incident roept Hollywood nu op om echte wapens op filmsets te verbieden. Zo vragen velen zich af waarom die nodig zijn wanneer computers evengoed schoten kunnen genereren in postproductie. Alexi Hawley, de maker van de Amerikaanse politiereeks ‘The Rookie’, kondigde na het incident aan dat er geen echte geweren meer zullen worden gebruikt op de set van zijn serie. Volgens hem is “elk risico een risico te veel”. In plaats daarvan zal hij nepwapens zonder kogels gebruiken. De schoten worden nadien digitaal toegevoegd.

Ook volgens Jason Ensler, regisseur van televisieseries zoals ‘Scrubs’ en ‘Brooklyn Nine-Nine’, horen echte wapens niet thuis op een filmset. “Visuele effecten zijn betaalbaar en creëren een uitstekend facsimile van een geweer dat wordt afgevuurd”, klinkt het.

Heel wat werknemers binnen de filmindustrie willen dat toekomstige ongevallen worden vermeden. Om die reden verscheen afgelopen weekend een petitie op de website change.org om echte wapens volledig te verbieden op sets. “Zo’n incident kan in de 21ste eeuw niet meer gebeuren”, aldus Bandar Albuliwi, de regisseur die de petitie publiceerde. Het doel van de petitie is bovendien om Baldwin aan te zetten om “zijn invloed te gebruiken om ‘Halyna’s wet’ (het verbod op filmwapens) te promoten”.

Veiligheidsmaatregelen

Wapenmeester S.L. Huang liet op Twitter weten dat ze al op honderden filmsets met geweren heeft gewerkt. Volgens haar gaat het dan ook niet zozeer om de wapens zelf, maar wel om het verwaarlozen van “heel eenvoudige en standaard veiligheidsmaatregelen”.

Ook Ensler beschreef de maatregelen in een post op Instagram. “De loop van het wapen wordt normaal gezien altijd bekeken, om zo te bevestigen of het leeg is”. Bovendien worden personen die dichtbij het wapen staan volgens Ensler altijd in veiligheid gebracht. “Er wordt ook een stuk Lexan gebruikt tussen het wapen en de camera. Lexan is 500 keer sterker dan glas”, aldus de regisseur.

Donald Trump Jr. deelt spottende memes

Op sociale media verschenen de afgelopen dagen al verschillende steunbetuigingen voor Baldwin, maar niet iedereen brengt begrip op voor de acteur. Zo liet Donald Trump Junior, de zoon van oud-president Donald Trump, duidelijk zijn afkeur blijken op Instagram. Don Jr. postte drie aanvallende en spottende memes over het incident. Zo plaatste hij een story met “een nieuw t-shirt dat hij verkoopt”, waarop staat “Guns don’t kill people, Alec Baldwin kills people” (Geweren doden geen mensen, Alec Baldwin doodt mensen).

Baldwin staat onder meer bekend voor zijn imitatie van oud-president Trump in de Amerikaanse comedyshow ‘Saturday Night Live’ (SNL).

Volledig scherm Donald Trump Junior, zoon van oud-president Donald Trump, postte aanvallende en spottende memes over het incident op Instagram. © Screenshot Instagram/donaldjtrumpjr

