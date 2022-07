Oproep tot staking woensdag bij Lufthansa: vertragingen en geschrapte vluchten verwacht

Cherson in zuiden Oekraïne "definitief bevrijd" tegen september, zegt plaatselij­ke leider

De regio Cherson, in het zuiden van Oekraïne, zal tegen september “definitief bevrijd” zijn van Russische troepen, zo heeft een plaatselijke hoge functionaris zondag gezegd. “We kunnen zeggen dat de regio Cherson tegen september definitief bevrijd zal zijn en dat alle plannen van de bezetters zullen mislukken”, zei Sergiy Khlan in een gesprek met de Oekraïense televisie. Hij is de adviseur van de chef van het regionale militaire bestuur van Cherson dat trouw is aan Kiev.

24 juli