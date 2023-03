Oprichter van Russisch Telegramkanaal dat kritisch was over Russisch leger en oorlog in Oekraïne krijgt meer dan 8 jaar cel

Dmitri Ivanov (23), de oprichter van een kritisch Russisch Telegramkanaal, moet meer dan acht jaar de gevangenis in. Hij is veroordeeld voor het verspreiden van onjuiste informatie over het Russische leger, schrijft zijn advocaat op Twitter.

Het Kremlin keurde vorig jaar een wet goed die inhoudt dat onder meer journalisten, bloggers en uitgevers die naar de mening van de Russische autoriteiten onjuiste informatie over het Russische leger en de oorlog in Oekraïne verspreiden, kunnen worden opgesloten.

Sinds de invasie van Oekraïne in februari 2022 kan in Rusland het “in diskrediet brengen” van het leger concreet worden bestraft met maximaal vijf jaar gevangenisstraf. Voor het opzettelijk verspreiden van desinformatie over het leger kunnen gevangenisstraffen van vijftien jaar opgelegd worden. De 23-jarige blogger Dmitri Ivanov krijgt nu 8,5 jaar cel. Hij mag ook zeker vier jaar na zijn vrijlating in geen enkele vorm aanwezig zijn op het internet.

Voor studenten

De jongeman had zijn kritische Telegramkanaal opgezet voor studenten van de universiteit in Moskou. Hij gebruikte het om kritiek te uiten op de manier waarop het Russische leger de oorlog in Oekraïne voert. Hij had het onder meer ook over oorlogsmisdaden.

Volgens ‘Sky News’ zoomde Ivanov, zelf ex-student van de universiteit van Moskou, onder meer in op aanvallen van het Russische leger op de kerncentrale in Zaporizja en op de moord op onschuldige burgers in Boetsja. Volgens Amnesty International zou hij ook een video van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky gedeeld hebben en opgeroepen hebben tot protesten. Verder zou hij onder meer gesproken hebben over een “oorlog” in Oekraïne in plaats van de door het Kremlin geprefereerde term “speciale militaire operatie”.

“Feitelijk juist”

In de rechtbank ontkende Ivanov iets verkeerd gedaan te hebben. Hij blijft achter zijn uitingen staan, die volgens hem "feitelijk juist" waren. Beelden uit de rechtbank tonen hoe de jonge blogger zijn schouders ophaalde en lachte toen hij zijn straf te horen kreeg.

Maandag kreeg de journalist Andrej Novasjov nog een werkstraf van acht maanden voor het "willens en wetens verspreiden van onjuiste informatie over het Russische leger”.

