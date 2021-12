Oprichter van Nederlandse corona-actiegroep overleden aan Covid-19

Bewakings­beel­den tonen hoe verdachte broek omlaag trekt en vrouwen aanvalt bij incident waarbij meisje stierf door politieko­gel

In Los Angeles is op 23 december een veertienjarig meisje om het leven gekomen. Het incident vond plaats in een kledingzaak, nadat politieagenten het vuur hadden geopend op een verdachte man. Het meisje zat verstopt in een kleedkamer, waar ze door de muur heen werd geraakt door de kogels. Ook de verdachte zelf werd dodelijk geraakt.

28 december