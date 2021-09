Oprichter Peruviaanse guerrillabeweging Lichtend Pad in gevangenis gestorven

“De terroristische leider Abimael Guzmán, die verantwoordelijk is voor het verlies van talloze levens van onze landgenoten, is dood”, schreef president Pedro Castillo op Twitter. “Onze veroordeling van terrorisme is krachtig en onherroepelijk. Alleen in een democratie kunnen we een Peru bouwen van gerechtigheid en ontwikkeling voor ons volk.”

Guzmán werkte in de jaren zestig als hoogleraar filosofie aan de universiteit van Ayacucho. Later ging hij ondergronds en richtte rebellenorganisatie Sendero Luminoso (Lichtend Pad) op. In de jaren '80 telde de organisatie naar verluid zeker 10.000 leden en wist het bijna de Peruviaanse autoriteiten op de knieën te krijgen. In 1992 werd Guzmán echter gearresteerd in Lima en - door een geheim tribunaal - veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor een bloedige bomaanslag in de hoofdstad waarbij 25 doden en 155 gewonden vielen.