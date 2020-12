Oppositieleidster Wit-Rusland prijst volk in strijd tegen regime

Trump op weg naar Georgia voor eerste rally na verkie­zings­ne­der­laag

5 december De Amerikaanse president Donald Trump is onderweg naar Georgia, voor de eerste rally sinds hij de presidentsverkiezingen verloor van rivaal Joe Biden. De bedoeling van Trumps aanwezigheid in de zuidelijke deelstaat is om de twee Republikeinse senatoren David Perdue en Kelly Loeffler te steunen. Op 5 januari worden er immers herverkiezingen georganiseerd voor de Senaat. Voor zijn vertrek heeft Trump ook de Republikeinse gouverneur van de staat gebeld en onder druk gezet om de verkiezingszege van Biden in Georgia te herroepen. Dat schrijft The Washington Post. Kemp zou er ook goed aan doen onderzoek te gelasten naar de handtekeningen op de per post gestuurde stembiljetten.