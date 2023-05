Oppositieleidster over geruchten dat Wit-Russische president Loekasjenko zwaar ziek of zelfs dood is: “We moeten ons op elk mogelijk scenario voorbereiden”

De Wit-Russische oppositieleidster Svetlana Tichanovskaja heeft vanmorgen gereageerd op de aanhoudende geruchten over de gezondheidstoestand van president Aleksandr Loekasjenko (68), een nauwe bondgenoot van de Russische president Vladimir Poetin. Hij is al bijna een week niet meer in het openbaar gezien. “We moeten ons op elk mogelijk scenario voorbereiden”, zegt ze.

De geruchtenmolen kwam vorige week dinsdag op gang na de militaire parade op het Rode Plein in Moskou ter ere van de Dag van de Overwinning. Loekasjenko was aanwezig, maar leek ongemakkelijk op zijn stoel te zitten in de tribune. Even later liet hij zich de 300 meter naar het graf van de onbekende soldaat voeren met een karretje, terwijl de andere genodigden de afstand te voet aflegden. Hij gaf ook verstek voor een etentje met de aanwezige staatshoofden en keerde vervroegd terug naar Wit-Rusland.

KIJK. Beelden tonen Loekasjenko tijdens de militaire parade in Moskou

Daar dook hij nog even op tijdens de viering van de Dag van de Overwinning in Minsk, maar hij speechte niet. Dat gebeurde nooit eerder. Sindsdien is Loekasjenko niet meer in het openbaar gezien. Zo was hij er gisteren ook niet bij tijdens de jaarlijkse ceremonie waarop jongeren trouw zweren aan de vlag. Ook daar houdt hij altijd een toespraak. Premier Roman Golovtsjenko las alleen een boodschap van hem voor.

Op 5 mei zag Loekasjenko er ook al niet goed uit tijdens een toespraak in zijn thuisland. De Wit-Russische mensenrechtensite ‘Charter 97' deelde beelden waarop te zien is dat hij hees was en piepend ademhaalde. Dat deed vermoeden dat hij misschien besmet was met het coronavirus.

Dat laatste werd ontkend door het Russische parlementslid Konstantin Zatulin, dat verder niet wilde zeggen wat er dan wél scheelt met Loekasjenko. “Hij is ziek geworden, maar vond het zijn plicht om toch aanwezig te zijn in Moskou en Minsk voor de Dag van de Overwinning. Hij heeft waarschijnlijk gewoon wat rust nodig.”

Volledig scherm Loekasjenko (met zonnebril) zit enkele plaatsen verwijderd van president Poetin tijdens het defilé in Moskou. © Photo News

Zaterdagavond meldden Wit-Russische media plots dat het staatshoofd opgenomen was in een ziekenhuis in Minsk en dat zwengelde de geruchten verder aan. “Hij had een hartinfarct”, “ligt in een coma”, “werd vergiftigd” of “is dood”, klonk het onder meer. De Wit-Russische regering houdt echter de lippen op elkaar.

Democratie

Oppositieleidster Svetlana Tichanovskaja reageerde vanmorgen op sociale media. “Er gaan veel geruchten over de gezondheidstoestand van dictator Loekasjenko. Voor ons betekent het maar één ding: we moeten ons op elk mogelijk scenario voorbereiden. Om Wit-Rusland op de weg naar de democratie te zetten en te voorkomen dat Rusland zich moeit. We hebben de internationale gemeenschap nodig om proactief en snel te zijn.”