Oppositieleider Nicaragua vlucht naar Costa Rica uit vrees voor arrestatie

Brit die verdacht wordt van spionage voor Rusland opgepakt in Duitsland

12:10 Het Duitse gerecht heeft een medewerker van de Britse ambassade in Berlijn laten arresteren omdat hij in ruil voor geld documenten zou hebben doorgespeeld aan een Russische geheime dienst. Een onderzoeksrechter van het gerechtshof in Karlsruhe beslist woensdag of de Brit in voorlopige hechtenis zal worden genomen.