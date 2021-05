Oppositie in Wit-Rusland roept op tot nieuw protest tegen Loekasjenko

Moskou: “Aanslag op Wit-Russische leider Loekasjen­ko verijdeld”

18 april Volgens de Russische geheime dienst FSB is een aanslag op president Aleksandr Loekasjenko in Wit-Rusland voorkomen. Samen met de autoriteiten in het naburige Wit-Rusland zijn in Moskou twee mannen gearresteerd onder wie één Amerikaanse staatsburger, zo maakte de FSB zaterdagavond in Moskou bekend. Loekasjenko zelf laat zondag weten dat een staatsgreep en een moordpoging tegen hem en zijn familie verijdeld werden. Dat alles zou, volgens Loekasjenko, door de Verenigde Staten voorbereid zijn.