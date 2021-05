Opposant die werd opgepakt na omleiding Ryanair-vlucht legt "bekentenissen af” in video, volgens oppositie ligt hij “in kritieke toestand in ziekenhuis”

“Het personeel gedraagt zich met mij zoals het hoort en respecteert de wet”, zo zei Protasevitsj in de boodschap. “Ik blijf samenwerken met de onderzoekers en heb bekentenissen afgelegd wat betreft het organiseren van rellen.” In de video zit Protasevitsj aan een tafel en spreekt hij in de camera. Oppositieleden zeggen op sociale media dat hij gedwongen werd om die verklaring af te leggen.

De Wit-Russische overheid heeft ondertussen officieel bevestigd dat oppositielid Roman Protasevitsj is opgepakt. Dat gebeurde nadat het vliegtuig waar hij inzat, gedwongen was afgeleid naar de Wit-Russische hoofdstad Minsk.Protasevitsj is in hechtenis genomen, zo deelde het ministerie van Binnenlandse Zaken maandag mee. De woordvoerster ontkent dat er sprake is van gezondheidsproblemen.