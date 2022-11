Opnieuw zweepslagen in Afghanistan sinds machtsovername taliban

In Afghanistan hebben veertien mensen vandaag zweepslagen gekregen nadat zij waren veroordeeld voor zedenmisdrijven en diefstallen. Dat meldt een plaatselijke ambtenaar. Het gaat om de eerste officiële geselingen sinds de taliban midden november opdroeg alle aspecten van de sharia opnieuw toe te passen, met inbegrip van lijfstraffen.

In totaal kregen drie vrouwen en elf mannen elk maximum 39 zweepslagen, aldus Qazi Rafiulla Samim, hoofd van informatie en cultuur in de oostelijke provincie Logar. De lijfstraffen werden niet in het openbaar uitgevoerd.

Eind september werd bekend dat de taliban opnieuw executies ging uitvoeren en handen ging amputeren. Op 13 november had talibanleider Hibatullah Akhundzada rechters bevolen alle aspecten van de islamitische wet opnieuw toe te passen, waaronder openbare executies, steniging en amputaties van ledematen. Sinds de machtsovername door de taliban, in augustus vorig jaar, circuleren op sociale media wel al beelden van "onofficiële" geselingen.

Tijdens het eerste bewind (1996-2001) voerden de talibanstrijders ook al regelmatig publieke straffen uit, waaronder geselingen en executies in het nationale stadion, vaak in aanwezigheid van honderden Afghaanse mannen. De executie van veroordeelde moordenaars gebeurde meestal met een enkel schot in het hoofd, uitgevoerd door de familie van het slachtoffer, die de optie kreeg om “bloedgeld” te betalen en de dader te laten leven. Bij veroordeelde dieven werd een hand afgehakt, overvallers verloren een hand en een voet.

Vrouwen aan de leiband

Niet alleen de straffen worden zwaarder, maar ook het leven van de vrouwen. Sinds de machtsgreep van de extremistische groepering verliezen vrouwen in Afghanistan steeds meer rechten. Zo mogen ze niet zonder een man reizen en moeten ze zich buitenshuis bedekken. De meeste scholen zijn dicht voor tienermeisjes. Ook hun vrije tijd is aan banden gelegd. Zo zijn ze niet meer welkom in sportscholen, openbare baden, parken en kermissen. Protesten worden hardhandig de kop ingedrukt.