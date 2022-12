Opnieuw zware gevechten in Oekraïense stad Bachmoet

Oekraïense artillerie heeft vandaag Russische troepen in het dorp Polovinkino in de regio Loehansk getroffen. Ongeveer 150 soldaten werden gedood of gewond, klinkt het. Bij een soortgelijke aanval op Russische troepen in de regio Cherson in het zuiden van Oekraïne zijn ongeveer vijftig soldaten gedood en nog eens honderd mensen gewond geraakt, aldus de generale staf in Kiev. De informatie kon niet onafhankelijk worden geverifieerd.