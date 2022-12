Opnieuw zware brand in winkelcentrum nabij Moskou, één persoon raakt gewond

De brand vond plaats in een hypermarkt voor bouwmaterialen in Balashikha, een stadje met ongeveer 500.000 inwoners aan de rand van Moskou. Het dak van het gebouw stortte grotendeels in door de vlammen, die zich over een oppervlakte van 9.000 vierkante meter verspreidden. De brandweer slaagde erin om het vuur onder controle te krijgen en kon zo voorkomen dat het volledige pand werd vernietigd.

Afgelopen vrijdag was er eveneens een verwoestende brand in een ander winkelcentrum, in de Moskouse voorstad Khimki. Daarbij kwam één persoon, een bewaker, om het leven. De vlammen legden een oppervlakte van 7.000 vierkante meter in de as. Sommige Russische staatsmedia beweerden dat de brand was aangestoken, maar andere media meldden daarentegen dat het vuur was ontstaan omdat de brandveiligheid in het winkelcentrum niet in orde was.