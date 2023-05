Opnieuw zestigtal vermoedelijke leden ‘ndrangheta opgepakt in Italië

Jury oordeelt dat Trump schrijf­ster E. Jean Carroll seksueel misbruikte: oud-president moet 5 miljoen dollar schadever­goe­ding betalen

De intussen 79-jarige schrijfster E. Jean Carroll verklaart dat ze in 1996 door Trump (76) verkracht werd in een pashokje van het luxewarenhuis Bergdorf Goodman, in hartje New York. Pas jaren later kwam ze met het verhaal naar buiten.