Opnieuw voert Amerikaanse staat zo goed als volledig verbod op abortus in

Aantal Oekraïners dat speciale bescher­mings­sta­tus krijgt in België daalt

Het aantal mensen dat de oorlog in Oekraïne ontvlucht en een speciale tijdelijke beschermingsstatus krijgt, is vorige maand in België sterk gedaald. Volgens cijfers van Eurostat hebben in juni 4.325 mensen in België deze status gekregen, veel minder dan in de voorgaande maanden (26.495 in maart, 11.030 in april, 7.270 in mei).

5 augustus