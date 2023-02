Opnieuw vier verdachten opgepakt in VS voor betrokkenheid bij moord op president Haïti

Moïse werd in de nacht van 6 op 7 juli 2021 met twaalf schoten om het leven gebracht in zijn woning in de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince. De Haïtiaanse politie arresteerde sindsdien al een veertigtal verdachten, onder wie 20 Colombiaanse huurlingen en verschillende Haïtiaans-Amerikaanse onderdanen met dubbele nationaliteit. In de VS zijn in totaal al elf verdachten opgepakt in het onderzoek naar de moord.