Opnieuw vertrouwelijke documenten gevonden in familiewoning Biden

Turkije "niet in positie" om NA­VO-toetreding Zweden in huidige vorm te bekrachti­gen

Turkije verkeert "niet in een positie" om de toetreding van Zweden tot de NAVO in zijn huidige vorm goed te keuren. Dat zegt Ibrahim Kalin, een naaste raadgever van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. "We verkeren niet in een positie om de wet naar het parlement te sturen, we hebben een echt probleem", aldus de raadgever. Volgens hem zouden de parlementsleden de wet verwerpen.

16:55