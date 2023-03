Opnieuw veel speculaties over dubbelgangers Poetin: "Wie denk je dat de echte is?”

De speculaties komen vaak uit Oekraïense hoek. Ook vandaag was dat het geval, toen Anton Herashchenko - een adviseur van het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken - drie foto’s van Poetin postte op sociale media. De eerste was genomen op 21 februari in Moskou, de tweede op 18 maart in Sebastopol op de Krim en de derde op 19 maart in Marioepol. Herashchenko omcirkelde telkens de kin van de president en suggereerde dat die er niet altijd hetzelfde uitziet. “Wie denk je dat de echte is”, was erbij te lezen.