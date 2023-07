Opnieuw valt Oekraïne Krimbrug aan: “Een klopje, maar geen dreun”

De brug die de Krim verbindt met het vasteland is in de nacht van zondag op maandag opnieuw aangevallen. Er was sprake van explosies. Rusland en Oekraïne zeggen dat drones werden ingezet door de Oekraïense special forces en de marine. Een man en vrouw, een echtpaar, kwamen om het leven. Hun minderjarige dochter is gewond naar het ziekenhuis overgebracht. Er is ook materiële schade aan de Krimbrug.

Russische media laten weten dat er om drie uur ‘s nachts explosies op de Krimbrug te horen waren. Op een Telegramkanaal, dat volgens persbureau Reuters gelieerd is aan de Wagner Groep, is er sprake van twee aanvallen op de brug.

Vjatsjeslav Gladkov, de gouverneur van het Russische Belgorod, zegt dat er bij het incident een man en een vrouw uit die regio om het leven zijn gekomen. Hun minderjarige dochter zou lichte verwondingen hebben opgelopen. “We hebben allemaal de video gezien van een beschadigde wagen met een nummerplaat uit Belgorod”, meldt Gladkov op Telegram.

KIJK. Videobeelden tonen schade aan Krimbrug na “explosies”

Het Russische ministerie van Mobiliteit zegt dat er geen schade aan de steunpilaren van de brug is, maar dat de rijweg wel beschadigd is. Dat is ook te zien in de video hierboven. Het treinverkeer kon na een korte pauze terug over de Krimbrug. Veerponten varen tijdelijk niet tussen de Krim en Rusland.

Drones op of onder het water?

De Oekraïense publieke omroep meldt dat de aanval uitgevoerd met een onderwaterdrone. Andere media uit het land én Russische autoriteiten hebben het over kleine, onbemande boten of zogenaamde zeedrones.

De Russen wijzen ook met de beschuldigende vinger naar de Oekraïense speciale eenheden en de marine. Een bron binnen de Oekraïense veiligheidsdienst SBU bevestigt aan het Franse persagentschap AFP dat inderdaad de special forces en marine achter de operatie zitten en dat er zeedrones werden ingezet.

Officieel wilde de Oekraïense marine nog niet reageren, maar een woordvoerder van het Oekraïense leger legde de schuld wel bij Rusland. “Het incident zou een provocatie van Moskou kunnen zijn”, klonk het in eerste instantie.

Krimbrug gewild doelwit: luitenant-kolonel Tom Simoens legt uit

Luitenant-kolonel Tom Simoens zegt dat een raketaanval nog niet kan worden uitgesloten. Dat vertelt hij in HLN LIVE. “Oekraïne heeft er alle baat bij dat de Krimbrug niet meer operationeel is”, zegt de Belgische militair in de video hierboven.

Al kan Rusland allicht de schade snel herstellen of alternatieven voorzien. Dat de trein al terug over de Krimbrug kan rijden is ook goed nieuws voor het Russisch leger. “Het zal een klopje zijn, maar geen dreun. Het echte effect is toch vooral psychologisch”, aldus de luitenant-kolonel.

De reden voor de herhaalde aanvallen op de Krimbrug is het logistieke belang ervan voor Rusland. “Heel veel militair verkeer moet door de Krim en om daar te geraken moet het via deze brug, want dat is de kortste weg om de troepen en bevoorrading aan het front te krijgen”, legt Simoens uit. Hij wijst ook op het symbolische belang van de brug, want die werd snel gebouwd na de illegale annexatie van de Krim door Rusland.

Vorige aanval op Krimbrug ook door Oekraïne

De 19 kilometer lange Krimbrug stortte in oktober vorig jaar deels in na een ontploffing die volgens Moskou onderdeel was van een aanval van Oekraïne. Dat land gaf maanden later pas indirect toe iets met de aanval van doen te hebben gehad.

Volledig scherm Beelden van de explosie op de Krimbrug in oktober vorig jaar. © Twitter

De Krim, een schiereiland in de Zwarte Zee, werd in 2014 geannexeerd door Rusland. Ondanks de gespannen situatie blijft de Krim, die alleen met de auto of de trein te bereiken is, een populaire bestemming voor Russische vakantiegangers. Inwoners en toeristen die willen vertrekken, zouden een alternatieve route moeten nemen via de door Rusland bezette gebieden in het zuiden van Oekraïne, aldus de Russische gouverneur van de Krim.

