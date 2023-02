Opnieuw twee overlijdens door marburgvirus in Equatoriaal-Guinea

In het Centraal-Afrikaanse Equatoriaal-Guinea zijn nog eens twee mensen bezweken aan de ziekte die veroorzaakt wordt door het marburgvirus. Dat maakte de regering bekend op de staatstelevisie. Het zeldzame marburgvirus is verwant aan het ebolavirus, een ander bijzonder dodelijk virus.

“Het waarschuwingssysteem ontving twee dagen geleden acht meldingen, waaronder twee overlijdens met symptomen van de ziekte”, aldus minister van Gezondheid Mitoha Ondo’o Ayekaba. De datum van de overlijdens is niet verduidelijkt.

Spoedvergadering van WHO

De autoriteiten maken intussen werk van een beter meetsysteem om de verspreiding van de epidemie na te gaan. “Er zijn 48 contacten geregistreerd, vier onder hen hebben al symptomen ontwikkeld”, aldus nog de minister.

Tussen 7 januari en 7 februari waren negen mensen overleden aan de ziekte. Het is de eerste keer dat het uiterst besmettelijke virus een uitbraak kent in Equatoriaal-Guinea. Een dag later riep de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een spoedvergadering bijeen. De regering liet toen weten dat drie mensen met lichte symptomen in isolatie geplaatst zijn in een ziekenhuis in een dunbevolkt gebied dat grenst aan Gabon en Kameroen.

Vleermuizen

Het marburgvirus is een zeldzame, maar zeer besmettelijke ziekteverwekker die vooral voorkomt in het midden en oosten van Afrika. De ziekte wordt op mensen overgedragen door vleermuizen en verspreid onder mensen door direct contact met lichaamsvloeistoffen of via oppervlakken en materialen. Het virus dankt zijn naam aan de Duitse stad Marburg, waar het in 1967 opgespoord werd. Dat gebeurde nadat laboratoriummedewerkers ziek waren geworden na contact met besmette apen die uit Oeganda waren ingevoerd.

De symptomen zijn hoge koorts, hevig braken en bloed in de ontlasting. De ziekte is in de meeste gevallen dodelijk. Een vaccin bestaat er niet. Het belangrijkste is om de patiënten zo snel mogelijk te isoleren en alle mensen op te sporen met wie ze contact hebben gehad om verdere verspreiding tegen te gaan. Afhankelijk van de beschikbare medische zorg ligt de mortaliteit tussen de 25 en 90 procent. Het marburgvirus kan een gezond persoon binnen een week doden.

