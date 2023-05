Opnieuw twee drone-aanvallen op Russische brandstofdepots: al zeker 4 depots getroffen en 2 treinen gesaboteerd in week tijd

Meisje wordt geëlektro­cu­teerd in bad tijdens telefoonge­sprek: “Je schreeuwde mijn naam, ik heb je stem in mijn hoofd”

In Italië is een 16-jarig meisje overleden nadat ze haar telefoon in bad had laten vallen tijdens een telefoontje met een vriendin. Het meisje, Maria Cutillo, was haar telefoon aan het opladen terwijl ze een bad nam in het huis van haar ouders in Avellino.