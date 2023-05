Opnieuw twee drone-aanvallen op Russische brandstofdepots: al zeker 4 depots en 2 treinen in vlammen opgegaan in week tijd

Er zijn vandaag weer twee drone-aanvallen uitgevoerd op brandstofdepots in Rusland. Dat melden Russische Telegramkanalen. De drones sloegen toe in Ilsky (op 200 kilometer van de Krimbrug) en in Novosjachtinsk (op 20 kilometer van de grens met de Donbas). De afgelopen zes dagen zijn nu al zeker 4 depots en 2 brandstoftreinen in vlammen opgegaan.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De eerste aanval dateert van zaterdag 29 april. Toen werd een brandstoftank geraakt in havenstad Sebastopol, op het door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim. Volgens de Oekraïense militaire inlichtingendienst zouden in totaal zeker tien olietanks verwoest zijn, op een oppervlakte van zowat 1.000 vierkante meter.

Gouverneur Michail Razvozjajev sprak van een drone-aanval door Oekraïne. Kiev ontkende, maar een dag later liet de woordvoerster van de Oekraïense troepen in het zuiden zich ontvallen dat de aanval deel uitmaakte van de voorbereidingen op het aangekondigde Oekraïense tegenoffensief.

De tweede aanval vond gisterochtend plaats en trof een brandstofdepot op Russisch grondgebied, vlakbij de belangrijke Krimbrug. Volgens de Russische functionaris Veniamin Kondratiev ging het om een tank met olieproducten die in brand vloog in het dorp Volna in het district Temryuksky. Beelden tonen vlammen die opstijgen achter een grote tank.

Volledig scherm © ANP / EPA

Vandaag was het minstens twee keer prijs. In Ilsky sloeg een drone toe in een olieraffinaderij in Ilsky, een van de grootste in het zuiden van Rusland. Bij deze derde aanval vloog een opslagfaciliteit met olieproducten in brand. Hulpdiensten slaagden erin om het vuur in een tweetal uur te blussen, volgens het Russische staatspersbureau TASS. De raffinaderij kon normaal verder werken zonder veel hinder, zo meldde ze zelf.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AP

Russische Telegramkanalen meldden vandaag ook een drone-aanval op een olieraffinaderij in Novosjachtinsk, vlakbij de grens met Oekraïne. Deze vierde aanval is de enige die nog niet geverifieerd is met geolocatie.

Er is ook sprake van een mogelijke vijfde aanval op een brandstofdepot in Stavropol, tussen Oekraïne en Georgië. Over de oorzaak van de brand daar is nog niets officieel bekend.

Daarnaast gingen ook twee brandstoftreinen in vlammen op. Eén van de twee ontspoorde maandag en vloog in brand na een ontploffing op de sporen tussen Brjansk en Oenetsja, niet ver van de grens met Oekraïne. Een dag later ontspoorde opnieuw een Russische goederentrein net buiten Brjansk, na een explosie. Er vielen nergens slachtoffers volgens de lokale autoriteiten.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.