Opnieuw Trump-vertrouweling gedagvaard in onderzoek naar bestorming Capitool

Trump hoeft interne communica­tie over bestorming Capitool toch nog niet vrij te geven

Een federaal hof heeft donderdag besloten dat voormalig president Donald Trump voorlopig geen documenten hoeft vrij te geven over zijn volledige communicatie in de aanloop naar de bestorming van het Capitool op 6 januari. Dinsdag besloot een federale rechter in Washington juist nog dat Trump de documenten wel vrij moest geven.

12 november