Opnieuw treft zware aardbeving grensgebied Turkije en Syrië: minstens 8 gewonden en nieuwe schade

Mysterie rond dood van Belg na meerdere explosies op zijn boot in zuiden van Frankrijk

De Franse politie buigt zich al meer dan een jaar over de mysterieuze dood van een Belg op een boot in Béziers, in het zuiden van Frankrijk. De man kwam op 16 februari 2022 om het leven na drie explosies op zijn boot. Het slachtoffer is een jaar later nog steeds niet officieel geïdentificeerd.