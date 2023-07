Opnieuw toeristen betrapt die in Colosseum kerven

Update Nieuwe beelden tonen arrestatie seriemoor­de­naar (59) in New York: hoe pizzakorst tot doorbraak in cold case leidde

De autoriteiten in de Amerikaanse staat New York hebben donderdag een man opgepakt die betrokken zou zijn bij een reeks onopgeloste moorden op Long Island. De 59-jarige Rex Heuermann zou al zeker verantwoordelijk zijn voor de dood van drie vrouwen, maar is ook de hoofdverdachte in andere moordzaken. Zo werden sinds 2010 menselijke resten van zeker elf slachtoffers gevonden op het eiland. Opmerkelijk: een niet-opgegeten pizzakorst die Heuermann had weggegooid deed hem uiteindelijk de das om.