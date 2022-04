Opnieuw tientallen slachtoffers bij explosie in moskee in Afghanistan

Ieper Afghaanse vluchtelin­gen danken Ieperlin­gen om hen op te vangen: “Ondertus­sen blijven hopen dat het goed komt in ons thuisland”

“Wat in Oekraïne gebeurt is heel erg, maar vergeet alstublieft ook Afghanistan niet.” Dat zei Razia Arefi, een van de vrouwen die eind augustus in Ieper terecht kwam op vlucht voor de Taliban, tijdens een bedankingsplechtigheid in de oude Ieperse raadszaal. Een aantal van de Afghaanse dames woont inmiddels in Ieper.

