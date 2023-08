Opnieuw tientallen graven van inheemse kinderen ontdekt in Canada

HERLEES OEKRAÏNE. Russisch parlements­lid: “Dorp Robotyne is ideale plek om tactische nucleaire wapens in te zetten”

Herlees hier al het nieuws van dinsdag 29 augustus over de oorlog in Oekraïne. “Robotyne is de ideale plek om tactische nucleaire wapens in te zetten.” Dat verklaarde het Russische parlementslid Andrey Gurulyov. Robotyne is het dorp in de zuidelijke provincie Zaporizja dat nog maar net heroverd werd door de Oekraïense troepen.