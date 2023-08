Opnieuw tiener doodgeschoten in zelfde wijk in Nîmes waar 10-jarige jongen om het leven kwam

“Hel brak los net nadat Lucy aan haar bedje stond”: ouders vrezen dat Britse verpleeg­ster ook hun premature baby wilde vermoorden

“Ik zag hoe Lucy Letby over onze baby aan het leunen was. Enkele seconden later ging het alarm af en brak de hel los.” Felicity was amper drie dagen oud toen ze in het ziekenhuis van Chester af te rekenen kreeg met een bijna fatale klaplong. Nu leggen haar ouders de link met de Britse verpleegster die zeven baby’s om het leven bracht en minstens zes keer probeerde om andere zuigelingen te vermoorden.