Opnieuw tienduizenden manifestanten op straat in Griekenland, rellen in Athene

Russisch gevechts­vlieg­tuig ramt Amerikaan­se drone boven Zwarte Zee, Moskou schuift schuld van zich af

Een Russisch gevechtsvliegtuig heeft een Amerikaanse surveillance-drone boven de Zwarte Zee neergehaald. Dat meldt het Amerikaanse legercommando in Europa, US EUCOM, in een persbericht. De Amerikaanse luchtmacht moest de drone meteen na de crash in zee doen neerstorten. “Deze agressieve daden van Russische bemanningen zijn gevaarlijk en kunnen leiden tot misrekening en onbedoelde escalatie”, aldus US EUCOM. Het Russische ministerie van Defensie heeft ondertussen verklaard niet verantwoordelijk te zijn voor de crash.