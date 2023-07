Opnieuw tienduizenden Israëli's op straat tegen omstreden justitiehervorming

Opnieuw onrust in Israël: tienduizen­den mensen op straat tegen regering van Netanyahu

Tienduizenden Israëliërs zijn zaterdagavond in heel het land op straat gekomen tegen de rechts-religieuze regering van premier Benjamin Netanyahu. De focus van de protesten ligt deze week onder meer op het toenemende geweld tegen de Arabische bevolking in Israël en een cruciale stemming in het parlement volgende week in het kader van een controversiële justitiehervorming.