Opnieuw tienduizenden betogers in Israël na nieuw groen licht van regering voor omstreden justitiehervorming

In Israël hebben zaterdag opnieuw tienduizenden betoogd tegen de justitiehervorming die premier Benjamin Netanyahu nog altijd wil doorvoeren. Al maanden komen betogers onder meer in Tel Aviv op zaterdag op straat tegen die hervorming, en dat was vandaag niet anders. Op borden noemen ze Netanyahu een “vijand van de democratie”.